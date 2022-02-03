BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Beşiktaş 'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic , kendisine yapılan son 2 teklifi de reddetti.

Konu ile ilgili NTV'ye konuşan Başkan Adil Gevrek, Sırp futbolcunun kararsız kaldığını söyledi. Gevrek, "Transfer zorla yapılmaz. Beşiktaş ile anlaştık ama Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız. Sanırım başka kulüplerle de görüşüyor" dedi.