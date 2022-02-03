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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Adem Ljajic, kendisine gelen transfer tekliflerini bir bir reddediyor. Sırp futbolcu son olarak iki Süper Lig ekibinden gelen transfer tekliflerini kabul etmezken, bu durum Beşiktaş yönetimini kızdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 19:21
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan Adem Ljajic, kendisine yapılan son 2 teklifi de reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Transfer için Ljajic'in kararını bekleyen sarı kırmızılı ekip, olumsuz yanıt aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Konu ile ilgili NTV'ye konuşan Başkan Adil Gevrek, Sırp futbolcunun kararsız kaldığını söyledi. Gevrek, "Transfer zorla yapılmaz. Beşiktaş ile anlaştık ama Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmaz ise verim alamayız. Sanırım başka kulüplerle de görüşüyor" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Adem Ljajic'e diğer teklif GZT Giresunspor'dan geldi. Karadeniz ekibi de Beşiktaş ile anlaşma sağlamasına rağmen transfer çıkmaza girdi. 30 yaşındaki oyuncu İstanbul'da kalmak istediğini Giresunspor yönetimine aktardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Adem Ljajic çıkmazı! İki teklifi de reddetti

Ljajic daha önce Medipol Başakşehir'in teklifini kabul etmişti. Ancak Beşiktaş ile alacakları konusunda anlaşamadığı için transfer gerçekleşmedi.

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