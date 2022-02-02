Feddal sürprizi

Sezonsonunda Domagoj Vida ve Welinton'la yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş için bir stoper adayı daha listeye eklendi. Portekiz basınının iddiasına göre siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti. Portekiz kulübünde 1.2 milyon euro kazanan Feddal'a Beşiktaşlı yetkililerin aynı parayı teklif ettiği, oyuncunun da bu öneriye sıcak baktığı belirtildi. Feddal'la görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. 32 yaşındaki 1.91'lik stoper Feddal, profesyonel kulüp kariyerinde 282 maçta oynadı; 13 gol atarken, 15 de asist yaptı.