Planlar kalıcı

Önder Karaveli ile basın toplantısına katılan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, öncelikle hoca konusuna değindi. "Hocamız buradayken, sezon sonuna kadar görevinin başındayken aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz" diyen Kazancı, adı geçen Şenol Güneş ile ilgili ise açık kapı bırakıp "Şenol Güneş hocamız çok değerli bir teknik adam. Türkiye'nin hakikaten bir çırpıda akla gelen 2-3 hocadan bir tanesi. Beşiktaş'la sayısız başarı kazanmış bir hoca. Bir takım söylentileri duyuyoruz. Nihai karar mercii başkanımızdır" dedi. Kazancı, planların kalıcı olması gerektiğini de belirtip "Hocamız kim olursa olsun ana proje değişmeyecek. Ana proje özkaynak ile A takım arasında doğru bağlantı kurmak. Beşiktaş DNA'sı bunu gerektiriyor" dedi. Yaz dönemi için transfer çalışmalarına başladıklarını da bildiren Kazancı "Hangi pozisyonlarda eksiğimiz varsa ve özellikler ile ilgili çalışmalar yaptık. Kısa liste yaptık ama 50-60 oyunculuk bir liste. Alınabilecek oyuncular, şartlarımıza uyma ihtimali yüksek oyunculardan bir liste. Futbolcu izleme komitesiyle bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Teknolojiden yararlanıyoruz" şeklinde konuştu.

GİDENLER OLABİLİR

Kadro dışı kalan oyuncuların ayrılığıyla ilgili birtakım görüşmelerimiz var. Cılız teklifler var. Çok net teklifler olsa zaten biz ayrılığına yeşil ışık vermiştik. Gerekli ekonomik şartların oluşması lazım. Bu oyuncuların önemli maaşları var. Bu maaşların anlamlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Ayrılan oyuncular olabilir.

KAMPA YETİŞECEK

Ligi en üst noktada bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk ve kupa hedeftir. Gelecek sezon Avrupa'da eleme maçlarına çıkacağız. Eleme maçlarına eksik kadroyla çıkmak istemiyoruz. Transferleri kampa yetiştirmek gibi dillere pelesenk olmuş sözü bu sene yapacağız. Bu çalışmalar yaza kadar nihayet bulacak.

PJANİC BİZİ İSTİYOR

Pjanic şartlar uyarsa umarım kalır. Barcelona'dan kiralık. Onların şartları değişkenlik yaşıyor. Sezon sonuna doğru onların iç dinamikleri belli olur. Pjanic de kalmak istediğini belirtti. Şartlar uygun olursa umarım bizle devam eder. Müthiş bir lider, bir profesyonel. dünyanın zirvesine çıkmış bir oyuncunun kaynaşması bizi mutlu ediyor."

ANAYASA OLMALI

Arkamızda çok güçlü, son derece eğitimli, Beşiktaş'a kendisini adamış ekipler var. Bugüne kadar ön plana çıkmadılar. Hepsi kendisini geliştiren isimler. Önümüzde, yazmaya devam ettiğimiz 5 yıllık bir iş planımız var. Biz bugün varız yarın yokuz ama önemli olan bunu anayasa gibi oraya koyup bizden sonrası için de kullanmak.