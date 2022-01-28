SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Salih Uçan resmen Başakşehir'e kiralandı

Bir süredir konuşulan transfer resmiyet kazandı. Beşiktaş, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 15 karşılaşmaya çıkan Salih Uçan, gol ya da asist üretemedi.