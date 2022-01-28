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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Salih Uçan resmen Başakşehir'e kiralandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu. Başakşehir de milli futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 10:15
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Salih Uçan resmen Başakşehir'e kiralandı

Bir süredir konuşulan transfer resmiyet kazandı. Beşiktaş, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 15 karşılaşmaya çıkan Salih Uçan, gol ya da asist üretemedi.

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