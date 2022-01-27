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Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir dönem birlikte yöneticilik yaptıkları ve yaşadığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:05
Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman döneminde birlikte yöneticilik yaptıkları ve bu sabah yaşadığı silahlu saldırı sonucu yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında açıklama yaptı.

Antalya'da basın mensuplarına konuşan Ahmet Nur Çebi "Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız." dedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca "Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın. Sizler de kendinize iyi bakın, burası serin biraz. Gençliğinize güvenmeyin." ifadelerini kullandı.

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