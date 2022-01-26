Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı net konuştu! "Taraftardan sabır istemiyoruz"

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, 'özkaynağa dönüş' projesinin nasıl olacağını anlattı. DHA'ya konuşan Kazancı, taraftardan sabır istemediklerini ve şampiyonluğa oynayacak kadro kuracaklarını yineleyerek, "Biz 1-2 sene bir şey yapmayacağız, gidip oyuncuları geliştireceğiz, hayır! Hayalperest kesinlikle değiliz. Gerçekçi olmak zorundayız. Evet üretmek zorundayız ama kimseye de başarısızlık vaat edemeyiz. Sportif anlamda kesinlikle başarılı olacağız, ben bu konuda en ufak bir şüphe duymuyorum" dedi.

REKABETÇİ OLACAĞIZ

Aylardır yaz sezonu için çalıştıklarını belirten Kazancı şöyle devam etti: "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir şekilde hataya yer yok, bunun sorumluluğunun bilincindeyiz. Projelerimizi hayata geçirirken kendilerinden bir kaç sene bir şey beklenmemesi gibi bir düşüncemiz asla yok. Kesinlikle bu yapıyı oluştururken bir yandan da çok rekabetçi olacağız. Oluşturduğumuz yapıyla, hep aramıza katılacak olan yeni genç arkadaşlarımızla, biz tamamen gelecek sezondan itibaren yine şampiyonluğun en büyük adayı olacağız."

DEVLER LİGİ RİTMİ BOZDU

Sezona iyi başladık. İlk altı haftaya baktığınızda liderdik, işler iyi gidiyordu. Sonrasında Şampiyonlar Ligi macerası başlayınca, önce fiziksel sıkıntılar, sonra sakatlıklar olmaya başladı. Üst üste gelen sakatlıklardan sonra birkaç mağlubiyet üst üst geldi, orda bir ritim bozukluğu mutlaka oldu. Maalesef futbolda böyle dönem dönem çıkışlar ve düşüşler oluyor. Maalesef böyle kötü periyotlar olabiliyor. Sezon başında tabiri caizse böyle bir sarmalın içine girdik.

YAŞ SINIRI GETİRMEDİK

Transferde 'yaş sınırı' getireceğimiz yönündeki iddialar gerçek dışı. 33-34 yaşındaki bir oyuncu bedava da olsa 2-2.5 milyon euro maaşı varsa bu çok anlamlı bir hamle olmaz. Aynı oyuncu 30-31 yaşında tecrübelenmiş bir oyuncu olarak maliyeti de düşük olursa neden alınmasın? Önemli olan nokta doğru şekilde takımımızın çarkının içinde yer alabilmesi. Tabi ki ideali ne kadar genç olursa o kadar iyi, ne kadar maliyeti düşük olursa o kadar iyidir.

BÜYÜK TAKIM FUTBOLUNU BÜYÜK FUTBOLCULAR OYNAR

Ceyhun Kazancı, yeni sezonun transfer politikası hakkında önemli paylaşımlarda bulundu. "Kendi yıldızlarımızı, kendimiz yetiştireceğiz" diyen Kazancı, "Göze çok hoş gelen, Beşiktaş futbolu oynatan, Önder hoca veya bir başkası her zaman bunun böyle devam etmesi lazım. Büyük takım futbolu oynayacağız ve büyük takım futbolunu da büyük futbolcular oynar. Bunun kesinlikle oyuncunun yaşıyla, kariyeriyle alakası yoktur. Önemli olan saha içerisindeki performansıdır" dedi. 14 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceğini belirten Kazancı şöyle devam etti: "İnsanların aklına şu gelmesin, 14 oyuncu gidecek, 14 oyuncu gelecek, hayır. Zaten bizim A Takım'da 27-28 tane oyuncumuz ve kadro dışı olan oyuncularımız var. Kadro dışı olan oyuncularımızın da sözleşmesi bitiyor. Yaklaşık 25 kişilik kadromuz kesinlikle olacak. Bu planlamada da biraz önce bahsettiğim gibi 7-8 tane özkaynak olacak. Ama diğerlerinin hepsi de kalburüstü oyuncular olacak."

ÖNDER HOCAMIZ PROJENİN İÇİNDE MUTLAKA OLACAK

Önder Karaveli hocamız içimizden çıkan bir insan. Biz Önder hocamızdan son derece memnunuz ve bu projenin mutlaka ama mutlaka içerisinde olacak zaten. Çünkü kendisi de zaten bu projemizi detaylandırdığımızda o masanın bir koltuğunda oturan biriydi. Ancak yarın öbür gün bu sistemde teknik direktör olarak Önder hoca olmasa da, gelecek kişinin kesinlikle bu zihniyeti paylaşıyor olması lazım. Dolayısıyla gelecek olan hocanın bu zihniyete haiz olan bir hoca olacağını söyleyebilirim.

AVRUPA'YA GİDEBİLİRLER

Yaklaşık 25 kişilik kadromuzda mutlaka 7-8 tane özkaynağımızdan çıkmış oyuncu olacak. Bu olmazsa olmazımız. Gerisinin de doğru harmanını mutlaka yapıyor olacağız. Sadece 19-20 yaşında oyuncularla şampiyon olamazsınız. Ama özkaynağımıza da A takımımıza da dışardan takviyeler de yapacağız. 19-20 yaşlarında başka takımlarda güzel gelişim göstermiş oyuncuları biz kadromuza katıyor olacağız. İnşallah çok iyi yerlere gelecekler, hayali olanları Avrupa'nın önemli liglerine tabi ki göndereceğiz. Onların kesinlikle önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok.

OYNAMAYA NİYETLERİ YOK

Kadro dışı oldukları halde hiçbir takıma gitmeyen futbolcuların oynamaya niyetleri yok. Onlardan daha çok biz uğraşıyoruz. Menajerleri bir yandan takım bakıyor, biz de ilişkilerimiz kullanarak takım bulmaya çalışıyoruz. Tabi ki maalesef maaşlar yüksek. Bizim bu sorunları bertaraf etmemiz lazım. Olursa yeni kulüplerinin ismi belli olur, olmazsa kontratları var, sezon sonuna kadar böyle devam edebilir.