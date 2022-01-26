Beşiktaş'ın yeni hocasını Almanlar duyurdu: Hannes Wolf

Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından başta Şenol Güneş olmak üzere bazı isimlerle görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sahada alınan başarılı sonuçların ardından takımı sezon sonuna kadar Önder Karaveli'ye teslim etmişti.

Beşiktaş, gelecek sezon için teknik adam arayışına devam ederken Alman basını görüşülen ismin Hannes Wolf olduğunu duyurdu. 'Bundesliga'dan tanıdık bir yüz Beşiktaş ile temasta' başlığı ile verilen haberde, siyah beyazlıların 40 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başladığı duyuruldu.