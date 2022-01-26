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Beşiktaş'ın yeni hocasını Almanlar duyurdu: Hannes Wolf

Süper Lig'in ilk yarısında alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekilmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Alman basını, siyah beyazlıların sezon sonu için Hannes Wolf ile görüşmelere başladığını duyurdu. Ancak Wolf tek aday değil. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:43 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş'ın yeni hocasını Almanlar duyurdu: Hannes Wolf

Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından başta Şenol Güneş olmak üzere bazı isimlerle görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sahada alınan başarılı sonuçların ardından takımı sezon sonuna kadar Önder Karaveli'ye teslim etmişti.

Beşiktaş'ın yeni hocasını Almanlar duyurdu: Hannes Wolf

Beşiktaş, gelecek sezon için teknik adam arayışına devam ederken Alman basını görüşülen ismin Hannes Wolf olduğunu duyurdu. 'Bundesliga'dan tanıdık bir yüz Beşiktaş ile temasta' başlığı ile verilen haberde, siyah beyazlıların 40 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başladığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın yeni hocasını Almanlar duyurdu: Hannes Wolf

"TEK ADAY DEĞİL"

Habere göre; daha önce Hamburg, Stuttgart ve Leverkusen'i çalıştıran, şimdilerde ise Almanya u19 takımının başında olan Hannes Wolf tek aday değil.

Beşiktaş'ın eski Schalke teknik direktörü Jens Keller ile de ilgilendiği yazıldı.

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