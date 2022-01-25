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Josef de Souza: Tedavi başladı

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Josef de Souza'nın tedavisine başlandı. Çekilen MR'ı sonrasında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen sambacı, dün karlar içinde bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Josef de Souza: Tedavi başladı
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Josef de Souza'nın tedavisine başlandı. Çekilen MR'ı sonrasında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen sambacı, dün karlar içinde bir paylaşım yaptı. Brezilyalı orta saha, Abant'tan yaptığı paylaşımda, "Tedaviye başladık, orijinal kriyoterapi. Üstelik -10 derecede" ifadelerini kullandı.
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