Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Aaron Boupendza bombası! İşte yapılacak teklif

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Aaron Boupendza bombası! İşte yapılacak teklif

Michy Batshuayi, Kenan Karaman ve Cyle Larin’den istediği verimi alamayan Beşiktaş, rotasını Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Aaron Boupendza'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Al Arabi forması giyen 25 yaşındaki Gabonlu forvet için düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Aaron Boupendza bombası! İşte yapılacak teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, bu mevkisini güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. İlk yarıda golcülerden faydalanamayan, Batshuayi'den verim alamayan, Larin ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu oyuncunun geçen sezon Hatayspor forması giyen Boupendza olduğu öğrenildi. Siyahbeyazlılar Al Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Gabonlu forvet için bir kez daha düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Aaron Boupendza bombası! İşte yapılacak teklif

KİRALIK OLARAK GELECEK
F.Bahçe'nin de transfer listesinde olan, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Boupendza, Al Arabi'de mutsuz olduğu için ayrılmaya sıcak bakıyor. 4.2 milyon euro'ya transfer olduğu Al Arabi'de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Boupendza, yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor. Gabonlu forvetin sezon sonuna kadar kiralanması düşünülüyor. Şu an Katar ekibi Al Arabi'de forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu'nun menajeriyle bir kez daha temasa geçildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Aaron Boupendza bombası! İşte yapılacak teklif

45 GOL ATTI, 7 ASSİST YAPTI

Futbol alt yapı eğitimini Fransa'da alan Boupendza, kariyerinde Hatayspor dışında Bordeaux, Feirense, Tours FC, Pau gibi takımlarda forma giydi. 110 resmi maça çıkıp 45 gol, 7 asist üretti. Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'nda da 23 maçta 4 golü bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor