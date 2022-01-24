Son 35 yılın en kötüsü! İşte Beşiktaş'ın zirveden uzak kalma nedeni

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahadaki yüksek puan kaybına engel olamadı. Ligde 12 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece ikisini kazanabildi. Dış sahada beşer beraberlik ve yenilgi yaşayan Kara Kartal'ın şu ana dek puan kaybı 25 oldu. Beşiktaş, bu sezon deplasmanda sadece Antalyaspor'u 3-2, Karagümrük'ü de 1-0 mağlup edebildi. Beşiktaş, deplasmandaki Gaziantep FK (0-0), Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2), Rizespor (2-2) ve Yeni Malatyaspor (1-1) maçlarını berabere tamamladı.



EN SON 1997-1998'DE

Kartal, Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatay'a 1-0, Alanya'ya 2-0 ve Konya'ya 1-0 yenildi. Evinde 25 puan elde eden siyah-beyazlılar, dış sahada ise 11 puan toplayabildi. Beşiktaş ayrıca 1987-88 sezonunda uygulanmaya başlanan üç puanlık sistemde en kötü dış saha performansını da bu sezon yaşıyor. Beşiktaş, deplasmandaki 12 maç dikkate alındığında 3 puanlık sistemin uygulandığı 35 sezonda en düşük performansı gösterdi. Beşiktaş, daha önce 12 maçlık periyotta en düşük puanı 1997-98'de aldı. Söz konusu sezonda rakiplerini 3 defa yenen siyah-beyazlılar, 4 beraberlik, 5 yenilgi aldı.



iKi KEZ 30 PUAN TOPLADI

Kartal, 2006-07'de ise deplasman maçlarında 14 puan elde edebildi. Beşiktaş, söz konusu sezonun 12 maçlık bölümünü 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, 12 maçlık dış saha performansı dikkate alındığında söz konusu 35 sezonda birer kez 16, 22, 27 ve 29 puan topladı. İkişer defa 18, 20, 26, 28 ve 30 puanlık performans gösteren Beşiktaş, üçer kez 17, 19, 21, 23, 24 ve 25 puanla dış sahadan ayrıldı.



KARAVELİ İLE TOPARLADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda toparlanma sinyali verdi. Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın görev aldığı 7 deplasman maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile 5 puan alabildi. Siyah- beyazlı ekip, Yalçın'ın yerine göreve getirilen Karaveli'nin teknik direktörlüğünde ise 5 deplasman maçında birer galibiyet ve yenilgi, 3 beraberlikle dış sahada 6 puan çıkardı.



YİNE DE BATSHUAYI

Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında gollerini atmaya başladı. Rize, Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken takımın da en golcüsü oldu. Ligde 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti, 15 puana katkı sağladı.