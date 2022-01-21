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Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla karosuna kattığı Alex Teixeira, beklenen performansın çok altında kaldı. Siyah-beyazlı yönetim, hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı futbolcuyla ara transferde, olmazsa da sezon sonu yolları ayıracak. İşte Alex Teixeira'ya talip olan kulüpler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:42
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Sezon başı Beşiktaş'a transferi büyük ses getiren Alex Teixeira şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Çin kariyerini sonlandırdıktan sonra bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma gelen Brezilyalı yıldız sakatlıkların da etkisiyle büyük hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Takvim'de yer alan habere göre, Teixeira ülkesine dönebilir. 32 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Palmeiras ve Flamengo'nun transfer etmek istediği belirtiliyor. Şu ana kadar hem Teixeira hem de Beşiktaş'a resmi bir teklif olmadığı ancak iki kulübün de kısa süre içinde harekete geçeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Yıldız futbolcudan memnun olmayan Siyah-Beyazlı yönetimin yüksek maaş yükünden kurtulmak için olası bir ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Teixeira 900 bin Euro imza parası ve 2.6 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş yönetimi bonservis beklentisi olmadan Brezilyalı yıldızın gidişine izin vermeyi düşünüyor. Bu sezon 16 resmi maçta forma giyebilen Teixeira 2 gol atabilirken, asist yapamadı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Beşiktaş yönetiminin yeni sezon planlamasında Teixeira yer almıyor. Sambacı ara transferde gitmezse, sezon sonunda kesin olarak yolcu.

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