Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın bileti kesildi!

Sezon başı Beşiktaş 'a transferi büyük ses getiren Alex Teixeira şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. Çin kariyerini sonlandırdıktan sonra bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma gelen Brezilyalı yıldız sakatlıkların da etkisiyle büyük hayal kırıklığı yarattı.

Takvim'de yer alan habere göre, Teixeira ülkesine dönebilir. 32 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Palmeiras ve Flamengo'nun transfer etmek istediği belirtiliyor. Şu ana kadar hem Teixeira hem de Beşiktaş'a resmi bir teklif olmadığı ancak iki kulübün de kısa süre içinde harekete geçeceği ifade ediliyor.