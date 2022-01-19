Ahmet Çakar Karagümrük Beşiktaş maçını yorumladı: Benim diyen hakem...

Beşiktaş tat vermedi ama kazanmasını bildi. Oyunun geneline baktığımızda her ne kadar pas üstünlüğü ve top kontrolü Beşiktaş'ta da olsa iki takımın da keyif verdiğini söyleyemeyiz. Bir ilk yarı var ki dile kolay. Düşük bir tempo, pas kayıpları, kimin ne yaptığı belli değil...

Bunu tabii sadece Beşiktaş için değil Karagümrük için de söylüyorum. Beşiktaş, bu yarıda öne geçti. Caner'in işgüzarlığı... Kornerden gelen topa eliyle vurdu. Yılların defans oyuncusu, milli oyuncu ama Caner komik bir penaltı yaptırdı. Aslında Caner için kafamda tuhaf soru işaretleri var. Fenerbahçe maçında da haklı bir penaltıdan sonra hakeme hakaret etmiş ve kırmızı kart görmüştü. Dün gece de ortada fol yok, yumurta yokken manasız bir penaltı yaptırdı. Acaba oynadığı takımlara karşı duygusallığı devam edip de onların kazanmasını mı istiyor.