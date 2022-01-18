Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

"TERİM'İN BİLE KREDİSİ YOKSA..."

Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz.