Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Beşiktaş'ı geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştıran Sergen Yalçın uzun süren suskunluğunu bozarken, önemli açıklamalarda bulundu.
"İŞİMİ DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIM"
Milliyet'e konuşan başarılı çalıştırıcı bir süre daha dinlendikten sonra teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini vurguladı. 49 yaşındaki teknik direktör, "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım.
İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye'de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" ifadelerini kullandı.