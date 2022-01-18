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Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Beşiktaş'la 9 Aralık'ta yollarını ayıran Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu. Ayrılık süreciyle ilgili flaş ifadeler kullanan Yalçın, Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim hakkında da çarpıcı sözler sarf etti. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:07
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Beşiktaş'ı geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştıran Sergen Yalçın uzun süren suskunluğunu bozarken, önemli açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

"İŞİMİ DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIM"
Milliyet'e konuşan başarılı çalıştırıcı bir süre daha dinlendikten sonra teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini vurguladı. 49 yaşındaki teknik direktör, "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye'de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Türk futbolunda saha sonuçlarının her şeyi belirlediğinin altını çizen Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yollarını ayırmaya mecbur kaldığını dile getirdi. Başarılı hoca, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş'a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuştu.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Sergen Yalçın, Türk futbolunun çok kolay teknik direktör harcadığını dile getirdi. Son olarak Fatih Terim'in geçmişte büyük başarılara imza attığı Galatasaray'dan ayrıldığını hatırlatan Yalçın şunları söyledi: "Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

"TERİM'İN BİLE KREDİSİ YOKSA..."
Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş ve Fatih Terim...

Gelecekle ilgili henüz net bir plan yapmadım fakat elbette yeni başarılar elde etmek istiyorum." Sergen Yalçın son olarak Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarının başarısı için sezonun kalan bölümünde kenetlenmelerini istedi. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler" dedi.

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