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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümitlerini kaybeden Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile yola devam etme kararı alınmıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basını, Kara Kartal'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Leo Pereira için yeniden devreye girdiğini iddia etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:30
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Kadrosuna bir golcü bir de stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Beşiktaş'ın, sezon başında transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu için yeniden devreye girdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

LEO PEREIRA YİNE GÜNDEM

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo forması giyen Leo Pereira için siyah-beyazlıların ısrarının sürdüğü iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Haberde, Meksika takımlarından teklif alan Perira için bu tekliflerin olumsuz yanıtlandığı, Palmerias ve Beşiktaş'tan gelen tekliflerin değerlendirileceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Haberde 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leo Pereia'nın düşük bir ücretle transferine izin verilmeyeceği de aktarıldı.

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