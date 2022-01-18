BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan stoper bombası! Kartal Leo Pereira için yeniden devrede

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosuna bir golcü bir de stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.
Beşiktaş'ın, sezon başında transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu için yeniden devreye girdiği iddia edildi.
LEO PEREIRA YİNE GÜNDEM
Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo forması giyen Leo Pereira için siyah-beyazlıların ısrarının sürdüğü iddia edildi.
Haberde, Meksika takımlarından teklif alan Perira için bu tekliflerin olumsuz yanıtlandığı, Palmerias ve Beşiktaş'tan gelen tekliflerin değerlendirileceği yazıldı.
Haberde 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leo Pereia'nın düşük bir ücretle transferine izin verilmeyeceği de aktarıldı.