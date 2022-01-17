Beşiktaş'tan transferde Okaka bombası!

Bir süre önce Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Stefan Okaka haberleri gittikçe ciddiyet kazanıyor. Siyah beyazlıların, Başakşehir'in forvetini ya ara transferde ya da sezon sonunda kadrosuna katacağı belirtilirken İtalya basınından da konuyla ilgili bir iddia geldi. Kartal'ın, 32 yaşındaki golcü için masaya oturduğu ifade edildi.
Fotomaç'ın "tuttomercato.web" sitesinden derlediği haberde, Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen Okaka'yı transfer etmek istediğini, Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan Beşiktaş teknik ekibinin, Okaka'yı istediğini öne sürdü.
Taraflar arasında pazarlıkların başladığı, orta nokta bulunursa imzaların ara transfer döneminde atılacağı aksi halde yaz dönemine kalacağı belirtildi.
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