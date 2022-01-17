Beşiktaş'tan transferde Okaka bombası!

Bir süre önce Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Stefan Okaka haberleri gittikçe ciddiyet kazanıyor. Siyah beyazlıların, Başakşehir'in forvetini ya ara transferde ya da sezon sonunda kadrosuna katacağı belirtilirken İtalya basınından da konuyla ilgili bir iddia geldi. Kartal'ın, 32 yaşındaki golcü için masaya oturduğu ifade edildi.