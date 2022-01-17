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Beşiktaş'tan transferde Okaka bombası!

Son dakika spor haberi: Başakşehirli forvet iddialarına İtalyan basını da katkıda bulundu. Beşiktaş'ın transfer için pazarlıkları sürdürdüğü, Okaka’nın ara dönemde alınabileceği belirtildi. Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan siyah-beyazlı yönetimin, Okaka ile kadrosunu güçlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan transferde Okaka bombası!

Bir süre önce Beşiktaş'ın listesine girdiği iddia edilen Stefan Okaka haberleri gittikçe ciddiyet kazanıyor. Siyah beyazlıların, Başakşehir'in forvetini ya ara transferde ya da sezon sonunda kadrosuna katacağı belirtilirken İtalya basınından da konuyla ilgili bir iddia geldi. Kartal'ın, 32 yaşındaki golcü için masaya oturduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan transferde Okaka bombası!

Fotomaç'ın "tuttomercato.web" sitesinden derlediği haberde, Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen Okaka'yı transfer etmek istediğini, Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan Beşiktaş teknik ekibinin, Okaka'yı istediğini öne sürdü.

Beşiktaş'tan transferde Okaka bombası!

Taraflar arasında pazarlıkların başladığı, orta nokta bulunursa imzaların ara transfer döneminde atılacağı aksi halde yaz dönemine kalacağı belirtildi.

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