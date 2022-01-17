BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de sezon sonu birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Zirve yarışından uzaklaşan siyah beyazlılarda Trabzonspor ile aradaki fark hala çift haneli.
Süper Lig'de sezon sonu birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Zirve yarışından uzaklaşan siyah beyazlılarda Trabzonspor ile aradaki fark hala çift haneli.
Almanya'dan LIGABlatt sitesinin haberine göre; bu nedenle ligdeki gidişat sebebiyle Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 oyuncu gönderecek. İşte haberin detayları...
10 İSİM AYRILACAK
Siyah beyazlılarda ayrılacak olan isimler Adem Ljajic, Douglas, N'Sakala, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Domagoj Vida, Gökhan Töre ve Cyle Larin. Oğuzhan Özyakup da onlara katılabilir.
3 İSİM DEVAM
Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Atiba Hutchinson büyük ihtimalle görevlerine devam edecekler.
BÜTÜN GÖZLER EMİRHAN'DA
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gözler başlangıçta Önder Karaveli'nin şans verdiği genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın üzerinde... Emirhan 1.75 cm boyunda, 100.000 Euro değerinde ve Borussia Dortmund'un odak noktası...