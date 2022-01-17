Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de sezon sonu birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Trabzonspor ile aradaki farkın hala fazla olduğu siyah beyazlılarda, 10 oyuncu ile yolların ayrılması masadayken, genç yıldız Emirhan İlkhan Alman basınında yer aldı. Emirhan'ın Alman devinin radarında olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:27
ÖMER FARUK ÖZCAN
BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de sezon sonu birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Zirve yarışından uzaklaşan siyah beyazlılarda Trabzonspor ile aradaki fark hala çift haneli.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

Almanya'dan LIGABlatt sitesinin haberine göre; bu nedenle ligdeki gidişat sebebiyle Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 oyuncu gönderecek. İşte haberin detayları...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

10 İSİM AYRILACAK

Siyah beyazlılarda ayrılacak olan isimler Adem Ljajic, Douglas, N'Sakala, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Domagoj Vida, Gökhan Töre ve Cyle Larin. Oğuzhan Özyakup da onlara katılabilir.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

3 İSİM DEVAM

Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Atiba Hutchinson büyük ihtimalle görevlerine devam edecekler.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gözler Emirhan İlkhan'da! Alman devi... (BJK spor haberi)

BÜTÜN GÖZLER EMİRHAN'DA

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gözler başlangıçta Önder Karaveli'nin şans verdiği genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın üzerinde... Emirhan 1.75 cm boyunda, 100.000 Euro değerinde ve Borussia Dortmund'un odak noktası...

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