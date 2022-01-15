Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Değişen bir şey yok"

"Bu sezonun karakterinde kazanmak çok önemli hale geldi. Şampiyonluk adayı takımlar kazanamıyor çünkü. Beşiktaş'ın 3 maçlık maratonunda kazanarak başlaması önemli. Oyun anlamında değişen, gelişen bir şey yoktu. Sadece golden sonra Gaziantep'in Beşiktaş kalesine gittiği anlar vardı değişik olan. O da çabadan öteye gidemedi pozisyon olmadı çünkü."

"Beşiktaş'ın oyun anlamında istediği seviye değil tabii ki bu. Geçen haftaki üretkenlik ve zenginlik bu maçta yoktu. Şampiyonluk adayları vasata da alıştırdı biraz oynadıkları oyunla. Çünkü kolay kazanamıyorlar"