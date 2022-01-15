Batsman uçurdu

Beşiktaş, Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı ve iki maç aradan sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Her iki takımında da fazla pozisyon bulamadığı bu 45 dakikanın ardından siyah-beyazlılar, ikinci yarıya daha hırslı ve istekli başladı. Larin ve Oğuzhan'ın oyuna girmesiyle hücum bölgesinde daha etkili görünen Kartal aradığı golü bulmakta gecikmedi.



ALTIN DEĞERİNDE ZAFER

Batshuayi 67'de öne geçirdi. Sağdan giren Ghezzal'ın şutunda kaleciden dönen topu önünde bulan Belçikalı gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. Kalan dakikalarda da baskılı bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, Larin'in 90+4'teki sayılmayan golü dışında başka gol bulamasa da sahadan altın değerinde 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla da olsa 6'ncı sıraya yükselmeyi başardı.



LARIN VAR'A TAKILDI

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Larin, dün akşam VAR'a takıldı. 61'de Güven'in yerine giren Larin, 90+4'te Oğuzhan'ın sağdan ortasında topla buluştu. Kanadalı yıldız topu filelere gönderdi. Hakem Arda Kardeşler golü verdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında, Larin'in golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



5 OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Kovid-19 vakaları nedeniyle Antalyaspor ve Rizespor maçında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta 5 oyuncu daha döndü. Testleri negatife dönen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Larin ve Kenan Karaman yedekler arasında yer aldı. 20 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat da kadroda kendisine yer buldu.



KARAVELİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına göre Gaziantep karşısına 3 değişiklikle çıktı. Önder Karaveli; cezalı Montero ve Vida'nın yanı sıra sakatlık yaşayan Umut Meraş'ın yerine Kovid-19 testi nefatife dönen Ghezzal ile Pjanic'e şans verdi. Rize maçına yedek başlayan Rıdvan, ilk 11'de forma giydi. Necip ile Welinton stoperde görev aldı.