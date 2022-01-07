Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 3 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 3 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, iki oyuncusunun ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 00:32
Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! 3 pozitif vaka daha... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, iki oyuncusunun ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. leri (BJK spor haberi)

İşte yapılan açıklamalar:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

SERDAR TOPRAKTEPE&NBSP;DE POZİTİF

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır."

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