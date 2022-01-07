Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

JENS KELLER İLE GÖRÜŞME YAPILDI!

Ajansspor'un haberine göre; Ceyhun Kazancı birçok teknik adamla temas halinde. Gelecek sezon için siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerden biri Jens Keller oldu. Alman teknik adamla ön görüşmeler yapıldı. Beşiktaş yönetimi, birlikte yola çıkılırsa, Alman hocaya 600 ila 700 bin Euro bandında bir ücret verecek.