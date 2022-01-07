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Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

Son dakika spor haberi: Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta gelecek planları yapılmaya devam ediyor. Gelecek sene takımı yabancı bir hocaya teslim edecek olan siyah-beyazlılar, Alman teknik adam Jens Keller'i gündemine aldı. Yönetim, kulüpsüz durumda bulunan 51 yaşındaki çalıştırıcı ile ön görüşme yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 11:06
Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

Sergen Yalçın'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına giren Beşiktaş, Bruno Pinheiro'nun son anda çark etmesiyle, yola geçici olarak Önder Karaveli ile devam etme kararı aldı.

Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

Karaveli'nin beklentinin üzerine çıkması ve Süper Kupa'yı da kazandırmasıyla birlikte siyah beyazlı yönetimde sezonu "Karaveli ile tamamlayalım" fikri ağırlık kazandı. Kartal'da gelecek sezon, yabancı bir hocayla başlanması güçlü bir seçenek olarak masada duruyor.

Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tam yetki verdiği Beşiktaş Futbol AŞ Genel Direktörü Ceyhun Kazancı, başından beri başarıya aç, altyapıya önem veren, genç futbolcu yetiştirme potansiyeli olan bir teknik direktör üzerinde duruyor. Kazancı, Esteroli'i çalıştıran Bruno Pinheiro'yu yönetime de kabul ettirmişti. Ancak Portekizli teknik adam son anda kulübünde kalmaya karar verdi.

Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

JENS KELLER İLE GÖRÜŞME YAPILDI!
Ajansspor'un haberine göre; Ceyhun Kazancı birçok teknik adamla temas halinde. Gelecek sezon için siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerden biri Jens Keller oldu. Alman teknik adamla ön görüşmeler yapıldı. Beşiktaş yönetimi, birlikte yola çıkılırsa, Alman hocaya 600 ila 700 bin Euro bandında bir ücret verecek.

Beşiktaş'a Alman hoca! İşte Jens Keller'in kazanacağı ücret

Yönetimin daha önce duyurduğu gibi, ekipte Önder Karaveli de yer alacak. Yeni teknik heyet, altyapıdan da yapılacak genç oyuncuların da olduğu büyük ölçüde yenilenmiş bir kadroyla yola çıkacak.

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