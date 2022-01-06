Luuk de Jong sürprizi

Beşiktaş,Barcelona'dan gönderilmek istenen Luuk de Jong'u kiralamak istiyor. Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi Luuk de Jong... Sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan Hollandalı golcü, burada beklentileri karşılayamadı. İspanyol basınında yer alan haberde, Barcelona'dan gönderilecek olan golcü ismin Beşiktaş'a yakın olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, De Jong'un PSV ve Cadiz seçeneklerine sıcak bakmadığı yazıldı. Oyuncunun menajerinin çeşitli kulüplerle görüştüğü ve Türkiye'den de Beşiktaş'tan güçlü bir teklif aldığı iddia edildi.