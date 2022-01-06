Haberler Beşiktaş Luuk de Jong sürprizi

Luuk de Jong sürprizi

Katalan Sport gazetesi, Barcelona'da kiralık oynayan Luuk de Jong'un Cadiz’in teklifini kabul etmediğini ve Beşiktaş’a gidebileceğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Luuk de Jong sürprizi
Beşiktaş, Barcelona'dan gönderilmek istenen Luuk de Jong'u kiralamak istiyor. Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi Luuk de Jong... Sezon başında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan Hollandalı golcü, burada beklentileri karşılayamadı. İspanyol basınında yer alan haberde, Barcelona'dan gönderilecek olan golcü ismin Beşiktaş'a yakın olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, De Jong'un PSV ve Cadiz seçeneklerine sıcak bakmadığı yazıldı. Oyuncunun menajerinin çeşitli kulüplerle görüştüğü ve Türkiye'den de Beşiktaş'tan güçlü bir teklif aldığı iddia edildi.
DİĞER
Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’
Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın mutluluk gözyaşları: "700 kişi gece gündüz çalışıyor, daha iyisini yapacağız"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor