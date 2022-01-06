Kara Kartal’da 5 farklı isim

Beşiktaş, Antalya maçında, son oynadığı Altay karşılaşmasına göre 5 farklı isimle çıktı. Koronavirüs nedeniyle Oğuzhan Özyakup, Serdar Saatçı, Ghezzal ve Güven Yalçın yoktu. Umut Meraş ise kulübeye çekildi. Sol bekte Rıdvan Yılmaz formayı kaparken, hasta olan futbolcuların yerinde Pjanic, Kenan Karaman ve Larin oynadı.

ALTYAPIDAN DÖRT FUTBOLCU ALINDI

Koronavirüs vakaları nedeniyle siyah-beyazlılar 21 kişilik maç kadrosunda 19 futbolcu yazılabildi. Beşiktaş'ta altyapıdan Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş kulübede kendine yer buldu. Sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok'un yokluğunda 17 yaşındaki eldiven Emre Bilgin yedekteydi.