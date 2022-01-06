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Ghezzal&Topal erken döndüler

Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ghezzal ve kulüp çalışanı için Katar'a giden ambulans uçak dün sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Ghezzal&Topal erken döndüler
Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ghezzal ve kulüp çalışanı için Katar'a giden ambulans uçak dün sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İkili ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Semptom gösterdiği için Süper Kupa maçı kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ise özel uçakla İstanbul'a getirildi.
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