Ersin'in gecesi

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yendiği Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar, bariz üstünlük kurdu. 33. dakikada Kara Kartal öne geçti. Atiba'nın başlattığı atakta top Kenan Karaman'a ardından sağ bek Rosier'e geldi. Fransız futbolcunun ceza sahasına kestiği topa Atiba vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yollamayı başardı: 1-0.

OYUN DENGELENDİ

İlk yarıda silik bir futbol sergileyen Antalya, ikinci devre oyuna ağırlığına koydu. 51'de Poli'nin şutunu Ersin kurtardı. 52'de ise Larin boş kaleye atamadı. 74'te Güray'ın sert şutuna Atiba'nın müdahalesi ile top Beşiktaş ağlarına girdi: 1-1. 90 dakika eşitlikle bitince önce uzatmalara sonra penaltılara gidildi. Ersin, Mustafa Erdilman'ın penaltı atışını kurtardı. 120 dakikada kalesine gelen 6 isabetli şutun 5'ini kurtaran Ersin finale damga vurdu.