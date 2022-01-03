Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 5 isim kadrodan çıkarıldı!

Beşiktaş'ta 5 isim kadrodan çıkarıldı!

Beşiktaş, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın Süper Kupa'da Antalya ile oynanacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 13:40
Beşiktaş'ta 5 isim kadrodan çıkarıldı!

2020-21 sezonunun Süper Kupa maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, hastalık şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."

DİĞER
Güzel oyuncu Pınar Deniz'den haber var! Sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi!
Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj var! Aklı fikri Cimbom'da
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor