Beşiktaş'ta 5 isim kadrodan çıkarıldı!

2020-21 sezonunun Süper Kupa maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, hastalık şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.



Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."