BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş yorumu! "İnanılmaz derecede hissediliyor"

SİNAN VARDAR-BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ NE OLMALI? Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğu iyice görüldü. Şimdi dönelim Beşiktaş'a... Siyah-beyazlılar bütün gücüyle Türkiye Kupası'nı hedef almalı ve ligde de gidebileceği yere kadar zorlamalı. Şimdi ben diyorum ki; süratle maliyeti düşük, tercihen genç ve yetenekli futbolcuları bulma zamanı...

Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'de ciddi derecede ışık görüyorum. Böyle bir sisteme geçmeyi gönülden arzu ediyor. Ama maalesef kongre üyeleri ve yıllardır beyinleri yıkanan taraftarlar transferlerde "Aman şöhret olsun, maliyeti önemli değil. En iyi transferi biz yapalım" zihniyetine sahipler. Bakın kulüplerimiz arasında yaşanan transfer çılgınlığı son derece tehlikeli bir sonucu doğuracak. Lütfen herkes sağduyulu olsun ve artık kemerleri bağlayalım. Çünkü uçurumun dibindeyiz.