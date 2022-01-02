BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş yorumu! "İnanılmaz derecede hissediliyor"

Beşiktaş'ın iyi bir golcü iyi bir savunma oyuncusuna ihtiyacı var. Aboubakar'ın ayrılışının ardından golcü sıkıntısı inanılmaz derecede hissediliyor. Batshuayi bir türlü istenilen patlamayı sağlayamıyor.
Bu sezon, gelecek sezona hazırlık da olmalı. Yönetim, bu sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Vida ve Larin'le anlaşma sağlayamadı. Bu ekonomik şartlarda onlara istedikleri rakamların ödenmesi çok mantıklı değil. Kulübe girecek her paranın önemi varsa Vida ve Larin için ara transferde teklifler değerlendirilebilir.
Son oynanan Altay maçında Serdar ve Montero ikilisi hiç de fena değildi. Savunmaya ve forvete genç takviyelere yapılabilir. Cesaret Beşiktaş'a başarı getirecektir. Emre, Berkay, Egemen, Koray, Azad Demir gibi genç yeteneklerimiz formaya aç bir şekilde bekliyorlar. İnanıyorum ki, bu çocuklarımızın hepsi birer pırlanta. Tıpkı Necip, Ersin, Rıdvan gibi...