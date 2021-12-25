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Beşiktaş’ta ibra günü

Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantılarında dönemin yönetimleri ibraya sunulacak!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş’ta ibra günü

Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantıları bugün ve yarın yapılacak. Bugün yapılacak olan 2019 yılı genel kurulu toplantısında 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 10- 20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak. Kulübün 2020 olağan genel kurul toplantısı ise yarın yapılacak. Bu toplantıda da 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ayrı ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı da saat 10.00'da başlayacak.

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