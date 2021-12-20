Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi! Fenerbahçe maçında...

Sevgili Önder hocam, ayağına bir fırsat gelmiş, göstersene kendini, cesur davransana. Sergen Yalçın'ın ezber değişikliklerini yapacaksan hiç yapma daha iyi!
Dün dört gollü kötü bir futbol izledik ve zaman zaman da bazı gerginlikler yaşandı. Bu şartlarda daha fazla gol tesadüflere ve duran toplara kalmıştı. Beşiktaş'ın üçüncüyü bulabilmesi için de Batshuayi'nin doğru zamanda, doğru topla buluşması önemliydi.
Bu buluşma bir kez gerçekleşti onda da Belçikalı'nın harika şutunda top direğin çatalından döndü.
Beşiktaş'ta bir Vida var ki sormayın gitsin!
Ayağına gelen her topta inanılmaz panik yapıyor, topu verecek kimseyi bulamıyor ve en sonunda da hata yapıyor.
Haftalardır manzara bu, dün kendi rekorunu kırdı ve resmen gol ikram etti. İşin ilginç yanı Ersin de ısrarla Vida'yla başlatmaya çalışıyor oyunu. Beşiktaş öncelikle bu hatalardan kurtulmalı.
Gecenin adamı elbette Josef'ti.