Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi! Fenerbahçe maçında...

Son iki sezonun en iyi hakemi Fırat Aydınus'ın, Larin'in istem dışı bir şekilde seken topun eline çarpmasına tereddütsüz penaltı noktasını göstermesi futbol vicdanımı yaraladı. Fenerbahçe'nin ikinci golünde Vida geri pasıyla asistiyle öyle bir hata yaptı ki, bu hediyeden öte bir goldü. Böylesine bir tecrübeye yakışmadı.

Beşiktaş'ın ikinci golünde Rıdvan, Josef'e 'al da at' dercesine orta yaptı ki, maçın da kaderini değiştiren isimlerin başında geldi... İşte Rıdvan işte altyapı... Necip'in sakatlanması Beşiktaş için şanssızlıktı ama yerine de Serdar Saatçı'nın girmesi de Beşiktaş'ın doğruları arasındaydı. Pjanic ve Oğuzhan ikisi de büyük yetenek.

