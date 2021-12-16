Beşiktaş haberleri | Bruno Pinheiro geliyor! İşte alacağı ücret

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda karar verildi ve Bruno Pinheiro ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı... Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçen Beşiktaş'ta; Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Okan Buruk, İlhan Palut, Daniel Farke, Slaven Bilic, Edin Terzic, Jesse Marsch ve Stanislav Cherchesov isimleri de gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı yönetim "Yerli mi, yabancı mı?" sorusunun yanıtını önceki gün yapılan ve 5 saat süren toplantıda buldu.





BAŞKAN NOKTAYI KOYDU



Tüm konuların masaya yatırıldığı toplantıda yabancı teknik adam görüşü öne çıkmıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise herkesin fikrini aldıktan sonra düşüneceğini iletmişti. Yönetimde ağır basan görüş, Bruno Pinheiro oldu. Ahmet Nur Çebi farklı fikirleri dinleyerek son kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Bruno Pinheiro ile görüşmelere başladı ve prensipte anlaşıldı. Portekizli hoca Pinheiro, Beşiktaş'a imza atması durumunda 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 300+600 bin euro alacak.



