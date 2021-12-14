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Ljajic geri mi dönüyor?

Sergen Yalçın'ın ayrılmasına en fazla sevinen isim Adem Ljajic… Eski teknik direktörünün görevden ayrılmasından sonra Vodafone Park'a da küsen Sırp oyuncu önceki akşam uzun bir aradan sonra ilk kez stada geldi. Kadro dışı bırakıldığı günden bu yana tribünde hiç maç izlemeyen Adem Ljajic Kayserispor maçını seyretti. Bu durum 'Sırp oyuncu yeni hocayla birlikte tekrar kadroya dönebilir' söylentilerine neden oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Ljajic geri mi dönüyor?
Sergen Yalçın'ın ayrılmasına en fazla sevinen isim Adem Ljajic… Eski teknik direktörünün görevden ayrılmasından sonra Vodafone Park'a da küsen Sırp oyuncu önceki akşam uzun bir aradan sonra ilk kez stada geldi. Kadro dışı bırakıldığı günden bu yana tribünde hiç maç izlemeyen Adem Ljajic Kayserispor maçını seyretti. Bu durum 'Sırp oyuncu yeni hocayla birlikte tekrar kadroya dönebilir' söylentilerine neden oldu.
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