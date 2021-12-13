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Kartal nihayet

Kayseri karşısında 2 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, Larin, Batshuayi (2) ve Güven’le 5 hafta sonra galip geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Kartal nihayet

Ve Beşiktaş'ta kara günler dün gece sona erdi. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan siyah-beyazlı takım, şeytanın bacağını kırmayı başardı ve konuğu Kayserispor'u 4-2 yendi. Oldukça stresli geçen mücadelede 2 kez geriye düşüp pes etmeyen Kara Kartal, geçici hocası Önder Karaveli yönetimde çıktığı maçta 38'de Thiam'ın golüne engel olamadı. 45'te Larin'in sayısı ile soyunma odasına 1-1 gidildi. İkinci 45 dakikaya daha baskılı başlayan Beşiktaş, 71'de kontra yakalandığı pozisyonda yine Thiam'ı durduramadı: 1-2.

FENER DERBİSİ ÖNCESİ MORAL BULDU
Bu gol sonrası Karaveli 2 değişiklik yaptı ve Güven Yalçın ile Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Güven'in Batshuayi'ye ilk asistinde 84'te skor 2-2'ye geldi. Güven 89'da yine Batshuayi'yi topla buluşturdu ve durum 3-2 oldu. Uzatmalarda ise roller değişti. Bu kez asisti yapan Batshuayi, golü atan Güven'di: 4-2. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan Kara Kartal, böylece kazanmayı hatırladı, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulmuş oldu.

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