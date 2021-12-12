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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş için çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den ayrılan Brezilyalı forvet Ricardo Goulart için teklif yaptığı iddia edilirken bu transferdeki en büyük rakibinin ise Fluminense olduğu vurgulandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 07:24 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 07:24
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Süper Lig'de zirvenin hayli gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nden ise puan alamadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Siyah-beyazlılarda yeni hoca arayışı sürerken devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın teklif götürdüğü sürpriz ismi Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Brezilya basınından Ge Globo adlı internet sitesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Ricardo Goulart'a teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Ancak Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engelin Fluminense olduğu ifade edildi. Brezilya ekibi, oyuncu için henüz resmi bir teklif iletmese de kulüp olarak projelerini Goulart'ın menajeri Paulo Pitombeira'ya sunduğu ve golcü ismin de 7 yıllık aranın ardından ülkesine dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Oyuncunun ayrıca geçtiğimiz aydan beri ülkesi Brezilya'da olduğu Sao Paulo'da tek başına idmanlarını sürdürdüğü kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

RICARDO GOULART KİMDİR?

5 Haziran 1991 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Ricardo Goulart, kariyerine Santo Andre'de başladı. Sırasıyla Internacional, Coimbra, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, Palmeiras ve Hebei FC formaları giyen golcü oyuncu, bir kez de Brezilya Milli Takımı'yla maça çıktı. Forvet arkası mevkisinde de oynayabilen 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Çin Ligi'ne damga vuran isimlerden olan Ricardo Goulart, 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Asya Şampiyonlar Ligi kupasını, bir kez Çin Kupasını ve 3 kez de Süper Kupa'yı kazandı. Guangzhou Evergrande'ye 2015'te transfer olan başarılı yıldız, çıktığı 184 karşılaşmada tam 118 kez rakip fileleri sarstı.

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