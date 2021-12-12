BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Süper Lig'de zirvenin hayli gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nden ise puan alamadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılarda yeni hoca arayışı sürerken devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın teklif götürdüğü sürpriz ismi Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...
Brezilya basınından Ge Globo adlı internet sitesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Ricardo Goulart'a teklif yaptı.