BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ricardo Goulart hamlesi! Rakibi Fluminense

Ancak Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engelin Fluminense olduğu ifade edildi. Brezilya ekibi, oyuncu için henüz resmi bir teklif iletmese de kulüp olarak projelerini Goulart'ın menajeri Paulo Pitombeira'ya sunduğu ve golcü ismin de 7 yıllık aranın ardından ülkesine dönmeye sıcak baktığı bildirildi.