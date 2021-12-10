Derbiye yetişecek

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Hocamız daha fazla Beşiktaş kulübüne zarar vermek istemediğini bizlere belirtti, biz de bunu uygun gördük" diyerek Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıklayan ilk yetkili isim oldu. Yönetici Kocadağ, "Yeni hoca kim olacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "B planımız yoktu ama bugün itibarıyla çalışmalara başladık. İyi bir hocayla anlaşacağız. Kısa bir süreç içerisinde işi bitiririz. Derbiye yetiştirme çalışacağız" Emre Kocadağ şöyle devam etti: "Yeni hocamız yerli mi olacak, yabancı mı bilemiyorum. O noktada şuan bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü önümüze hangi seçenekler gelecek ve şu an sezon ortası. Kimler müsait, kim istediğimize cevap verecek bir hoca olacak, proje anlamında kim bize daha fazla onları bu süreç gösterecek. Şuan isim üzerinden konuşmak doğru olmaz. Biz başkanımızla profesyonellerimizle değerlendirme yapacağız"

SERGEN HOCANIN TAZMİNATI YOK

Kocadağ, Ümraniye'deki ayrılık toplatısında maddi konuların konuşulmadığını söyleyerek, "Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat sürecinde öyle bir maddesi yoktu. O noktada karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Maddi konuda sorun yyaşanılacak bir durum yok" şeklinde konuştu.

KAYSERİ MAÇINA ÖNDER HOCA ÇIKAR

Emre Kocadağ, Kayserispor maçında takımı büyük ihtimalle Önder Karaveli'nin çalıştıracağını vurgulayarak, "Bizim zaten içeride profesyonellerimiz var hocalık anlamında. Önder (Karaveli) hoca var. Daha sonra zaten bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp karar veririz" ifadelerini kullandı.

BiR GÜN YENiDEN BU KAPIDAN GiRER

Kocadağ, Sergen Yalçın'a her zaman destek verdiklerini belirterek, "Sergen Yalçın Beşiktaş camiası için çok büyük, efsane bir isim. Bugün itibarıyla belki bu kapıdan çıktı. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Sergen Yalçın için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün belki bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp koklaşarak, helalleşerek burada bunu gerçekleştirdik. Hocamızla belki biz oluruz belki biz olmayız ama mutlaka bir gün bu kapıdan tekrar girecektir" dedi.