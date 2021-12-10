BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a teknik direktör önerisi!

SİNAN VARDAR - ADAYLARIM! Beşiktaş'ta beklenen oldu ve teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Bu hiçbirimiz için sürpriz olmadı. Umarım hem Beşiktaş hem de Sergen Hoca için hayırlı, uğurlu olur. Sevgili Sergen Yalçın, Beşiktaş ailesinden biri... Taraftarların büyük çoğunluğu onu çok seviyor. Siyah-beyazlı takımda görev yaptığı 22 aylık dönemin son 6 ayı haricinde çok çok güzel işler yaptı. Geçen sezon kazanılan çifte kupalı şampiyonluk hepimizi çok mutlu etmişti ama futbolda dün yok, bugün var!

Şimdi hem Beşiktaş'ın hem de Sergen Yalçın'ın önüne bakması gerek. Hocanın istifasının ardından 'Yeni teknik direktör kim olacak?' sorusu gündeme düştü. Kayserispor maçında takımı kim çalıştıracak hepimizin merak ettiği bir soru. Şu anda gelecek yeni teknik direktörün takıma verebileceği bir şey yok. Geçici değil, kalıcı başarıların peşinde koşmak en iyisi...