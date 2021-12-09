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Dalgakıran’dan ‘sistem’ tweeti

Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'dan ilginç bir paylaşım geldi. Dalgakıran, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsimleri tartışmaktan çıkıp, sistemi tartışmaya geçebilirsek belki geleceği kurtarabiliriz. Popülizmin azı karar, çoğu zarardır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Dalgakıran’dan ‘sistem’ tweeti
Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'dan ilginç bir paylaşım geldi. Dalgakıran, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsimleri tartışmaktan çıkıp, sistemi tartışmaya geçebilirsek belki geleceği kurtarabiliriz. Popülizmin azı karar, çoğu zarardır" ifadelerini kullandı. Dalgakıran'ın bu paylaşımının altına taraftarlar "Bunu çözmesi gereken sizlersiniz" başlığında altında bir çok sitemkar mesajı attılar.
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