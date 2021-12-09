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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou Fransa'da ameliyat oldu!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Kevin N'Koudou, Fransa'da ameliyat olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 00:24
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou Fransa'da ameliyat oldu!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Kevin N'Koudou, Fransa'da ameliyat olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.

Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

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