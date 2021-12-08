BEŞİKTAŞ HABERLEaRİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...
Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...
Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüşmüştü.
Ramadani, kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletmişti.
İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA
İspanyol basınında yer alan haberde Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Adem Ljajic'in, Serie A ekiplerinden Salernitana ile görüştüğü iddia edildi.
Ancak Çizme temsilcisinin yaptığı teklif Adem Ljajic tarafından beğenilmedi.
Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon euro alan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Salernitana ile yeniden masaya oturacağı vurgulandı.