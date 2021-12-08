BEŞİKTAŞ HABERLEaRİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic , Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş 'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...

Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüşmüştü.