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BEŞİKTAŞ HABERLEaRİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, lider Trabzonspor'un tam 18 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar devre arasına kadar puan farkını eritmek istiyor. Transfer çalışmalarına da hız veren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği vurgulandı. İspanyol basınında yer alan haberde, Sırp futbolcunun yeni adresi de açıklandı. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 09:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüşmüştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Ramadani, kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberde Adem Ljajic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Adem Ljajic'in, Serie A ekiplerinden Salernitana ile görüştüğü iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ljajic defteri kapandı! Yeni adresi...

Ancak Çizme temsilcisinin yaptığı teklif Adem Ljajic tarafından beğenilmedi.

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