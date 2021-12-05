Taraftardan çağrı: ‘Can’ımızı alın!

Kasımpaşa maçının 12. dakikasında ceza sahası dışından harika bir gole imza atan Can Bozdoğan, Beşiktaş adına bu sezon bir ilki de başarmış oldu. Lig kariyerinin ilk golünü Kasımpaşa filelerine gönderen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla bir dış saha maçının ilk yarısında gol atan ilk futbolcu oldu. Can golü dışında mücadelesiyle de tam puan aldı. Beşiktaşlı futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Can'a sosyal medyada methiyeler dizildi. Bonservisi Schalke'de olan Can'ın mutlaka kalıcı olarak transfer edilmesi yorumları yapıldı.