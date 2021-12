BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Can Bozdoğan'ın bonservisini alacak mı? İşte yanıtı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı gol ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Can Bozdoğan'ın performansı ayakta alkışlandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maçı seyreden yöneticiler, Can Bozdoğan'ın attığı golden sonra birbirlerine sarılırken, oyuncunun her olumlu hareketi alkışla karşılık buldu. Transferin son günlerinde yönetimin belirlediği yurt dışında oynayan oyuncular listesinden alınan Can Bozdoğan için yönetim bonservisini almak için düğmeye basacak. Schalke 04'den kiralanan 20 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın geleceğinde yer vermek isteyen yönetim en kısa zamanda Alman kulübü ile temasa geçecek.