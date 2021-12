Canından bezdirdi

VE Beşiktaş 'ta kara günlerin sonu yine gelmedi. Kasımpaşa mücadelesine mutlak 3 puan için çıkan siyah-beyazlı takım, iyi de başladı. Genç yetenek Can Bozdoğan ilk kez bir maça ilk 11'de başlayap formanın hakkını da verdi. 12 numaralı futbolcu, 12. dakikada muhteşem bir golle Kara Kartal 'ı öne geçirdi. Devamında Beşiktaş'ın atakları devam etti. Siyah-beyazlılar; Larin Welinton ve Atiba ile pozisyonları harcadı.İkinci devrede ise rüzgar tersine döndü. Ev sahibi Kasımpaşa, beraberlik için yüklenmeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın , takımın dinamolarından Ghezzal 'ı 77'de kenara aldı; Beşiktaş bu dakikadan sonra atağa bile çıkamadı.. Sahada ancak adım atacak hali olan Batshuayi'ye ise 87'ye kadar dayandı. Sonuçta 82'de Kasımpaşa golü attı. Siyah- beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselirken, taraftarın sabrı taştı.Nefis bir gol atan Can Bozdoğan, "Çok üzgünüz. Bir önceki maçımıza kıyasla oyunumuz arasında büyük bir fark vardı, gol atmış da olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm. Bu maçı bir an önce geçeceğiz. Rakamsal anlamda, sprintler anlamında biraz daha iyiydik. Önümüzdeki maçta neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.