BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Mohamed Sherif sürprizi! Teklifi böyle duyurdu

Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia etti. Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil.