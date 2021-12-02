Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Mohamed Sherif sürprizi! Teklifi böyle duyurdu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Mohamed Sherif sürprizi! Teklifi böyle duyurdu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hız veren Beşiktaş için Mısır'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, bu sezon etkisiz kalan hücum bölgesini güçlendirmek için harekete geçtiği ve Al-Ahly forması giyen Mısır'lı golcü Mohamed Sherif'e teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Mohamed Sherif sürprizi! Böyle duyurdu

Siyah-beyazlılarla ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mısır'ın Al-Ahly kulübünün eski yıldızı Magdy Abdel-Ghani, Al-Ahly'nin golcü oyuncusu Mohamed Sherif'in, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı teklifin reddedilmesinden mutsuz olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Mohamed Sherif sürprizi! Böyle duyurdu

Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia etti. Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Mohamed Sherif sürprizi! Böyle duyurdu

Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını Ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti" ifadelerini kullandı.

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