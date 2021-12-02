Medran kapışması

Siyah-beyazlılarara transferdönemi çalışmalarınıaralıksızsürdürürken,birçok futbolsitesi Beşiktaş'ıntransfer listesineyeni bir isim eklemeyedevam ediyor. Sonolarak One Football,Beşiktaşve F.Bahçe'ninABD Ligi MLStakımlarındanChicagoFires'tenOcak ayındaayrılacakolan AlvaroMedran'ıistediğiniyazdı.Real Madridve Valencia geçmişiolan 27 yaşındakiorta saha oyuncusunundiğer bir talibinin ise Suudi Arabistan'danadı açıklanmayan birtakım olduğunu iddia etti. Kulüpkariyerinde 225 resmi maça çıkan1,77 boyundaki İspanyol oyuncu,bu periyotta 37 gol atarken,17 de asist yaptı ve toplamda 54gole direkt olarak katkı sağladı.