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Medran kapışması

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürürken, birçok futbol sitesi Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim eklemeye devam ediyor. Son olarak One Football, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fires'ten Ocak ayında ayrılacak olan Alvaro Medran'ı istediğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Medran kapışması
Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürürken, birçok futbol sitesi Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim eklemeye devam ediyor. Son olarak One Football, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fires'ten Ocak ayında ayrılacak olan Alvaro Medran istediğini yazdı. Real Madrid ve Valencia geçmişi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun diğer bir talibinin ise Suudi Arabistan'dan adı açıklanmayan bir takım olduğunu iddia etti. Kulüp kariyerinde 225 resmi maça çıkan 1,77 boyundaki İspanyol oyuncu, bu periyotta 37 gol atarken, 17 de asist yaptı ve toplamda 54 gole direkt olarak katkı sağladı.
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