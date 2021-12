BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de flaş gelişme! Kadro dışı...

Larin'in bu astronomik talebiyle görüşmeler tıkanmış ve Beşiktaşlı kurmaylar masadan kalkmıştı. Gelen son bilgilere göre Larin'den para kazanmak isteyen yönetim Kanadalı forveti devre arasında başka bir takıma satmak istedi. Ancak Larin bu son teklifi de geri çevirdi. Larin'in uzlaşmaz tutumunda rahatsız olan yönetimin karar aşamasında olduğu ve her an Kanadalı yıldızı kadro dışı bırakabileceği ifade ediliyor.