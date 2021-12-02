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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de flaş gelişme! Kadro dışı...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu dönüş yapmayan Kanadalı forvet için karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Larin'in bu tutumunu devam ettirmesi halinde kadro dışı kalma ihtimali gündemde... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de flaş gelişme! Kadro dışı...

Beşiktaş'ta N'Sakala, Ljajic, Lens ve Douglas'ın ardından Cyle Larin de kadro dışı kalmanın eşiğine geldi. Siyah- Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede Kanadalı yıldız, 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt vermiş ve yıllık 2.5 milyon Euro gibi bir rakam talep etmişti.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de flaş gelişme! Kadro dışı...

Larin'in bu astronomik talebiyle görüşmeler tıkanmış ve Beşiktaşlı kurmaylar masadan kalkmıştı. Gelen son bilgilere göre Larin'den para kazanmak isteyen yönetim Kanadalı forveti devre arasında başka bir takıma satmak istedi. Ancak Larin bu son teklifi de geri çevirdi. Larin'in uzlaşmaz tutumunda rahatsız olan yönetimin karar aşamasında olduğu ve her an Kanadalı yıldızı kadro dışı bırakabileceği ifade ediliyor.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'de flaş gelişme! Kadro dışı...

Takvim'in derlediği habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu aşamada bir görüş belirtmediği ve yönetimin vereceği karara itiraz etmeyeceği de gelen haberler arasında.

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