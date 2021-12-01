Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı Malang Sarr...

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, kaliteli ve genç bir stoper almak için scout ekibinin çalışmalarını takip ederken, her türlü gelişmeyi de yakından izleyip, değerlendiriyor. Bunlardan biri de Batshuayi'nin transfer edildiği Chelsea kulübüyle kurulan yakın ilişkiler.

Belçikalı forvetin şu ana kadar bekleneni verememesi de yönetimi farklı düşüncelere yöneltti. Siyah-beyazlıların hedeflerin biri de Batshuayi için ödemeyi kaybetmemek için Chelsea'den başka bir oyuncu getirmek. Bazı isimler belirlendi. İngiliz ekibiyle görüşmeler yapılacak. Hedef ise zamanında Emre'nin Fenerbahçe'ye getirmek istediği Malang Sarr. Fransız sol stoperin Batshuayi'ye ödemelerin kaybedilmeden alınmasına çalışılacak.