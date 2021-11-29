Beşiktaş haberleri | İngilizlerden flaş yorum! Giresunspor'un attığı gol...

Beşiktaş - Giresunspor maçının yankıları devam ediyor. Mücadele 4-0 Giresunspor üstünlüğü ile tamamlanırken, atılan son gol büyük tartışmalara yol açtı. Bir kesim topun dışarı atılması gerektiğini savunurken, diğer kesim pozisyona devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

İngiliz basını da olaya geniş yer ayırırken, tam tersi yönde de bir örnek sundu.

İşte İngiliz basınına yansıyan o haber;

"Joey Champness, rakip kaleci sakatlandığında Giresunspor adında dördüncü golünü attıktan sonra Beşiktaş taraftarından tepki gördü.

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, 90. dakikada Giresunspor dördüncü golü ararken, sol dizindeki ön çapraz bağını kopardı ve yere yığıldı.

Kaleci yerdeyken Flavio şut atmak yerine topu arkadaşına bıraktı. Daha sonra Champness'ın attığı gol şiddetli tartışmalara yol açtı.

Birçok Beşiktaş taraftarı, Günok'un dizindeki sakatlığın ciddiyeti göz önüne alındığında topun dışarı atılması gerektiğine inanıyordu.

Diğer kesim ise, Champness'in oynamaya devam ederek doğru olanı yaptığını ve bir sakatlık durumunda oyunu durdurma sorumluluğunun hakemde olduğunu söyledi.

"DI CAINO OYUNU DURDURDU"

West Ham oyuncusu Paulo Di Canio, 2000 yılında bir Premier Lig maçında Everton kalecisi Paul Gerrard'ın sakatlanarak yere yığılmasıyla oyunu durdurdu ve sportmenliğiyle övüldü. Bu maç 1-1 berabere bitti.

Champness dördüncü golü attıktan sonra kutlamak için önce korner bayrağına doğru koştu, ancak seyircilerin arasından çıkan görüntülerle kutlamayı bırakıp Günok'un ciddi olduğunu anlayınca gidip kontrol etti.

Giresunspor teknik direktörü maçtan sonra yaptığı açıklamada, Champness ve takım arkadaşlarının gol atılana kadar kalecinin yaralandığını bilmediklerini ve kenardan gelen topu atmama çağrılarını duyamadıklarını söyledi.



