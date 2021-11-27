BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

GOL SORUNU CENK TOSUN'LA ÇÖZÜLECEK

Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası iyileşse de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya 6 ay için İngiliz ekibinde kazandığı rakam olan 3.8 milyon euro'nun 4'te biri önerilecek.