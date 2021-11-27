BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

Yaz transferleri beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, ara dönemde stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar defansın göbeği için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden gündemine aldı. Yeşil-beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için sözleşmesini üç yıl uzattı.
Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak.