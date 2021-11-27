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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer dönemini bekliyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, gündemine Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun'u aldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:13
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

Yaz transferleri beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, ara dönemde stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar defansın göbeği için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden gündemine aldı. Yeşil-beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için sözleşmesini üç yıl uzattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

GOL SORUNU CENK TOSUN'LA ÇÖZÜLECEK

Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası iyileşse de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya 6 ay için İngiliz ekibinde kazandığı rakam olan 3.8 milyon euro'nun 4'te biri önerilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündeminde Abdülkerim Bardakcı ile Cenk Tosun var!

Rakamın düşük olmasının nedeni ise sezon sonu boşa çıkan Cenk'le düşünülen uzun vadeli plan ve kulübün ödeme limitleri.

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