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Beşiktaş haberleri | Domagoj Vida Saint-Etienne yolunda!

Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımı ile gösterdiği performansla bir dönem Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Domagoj Vida, rötarlı olarak Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için Saint-Etienne devrede. Fransızlar, transferi ocak ayında tamamlamak istiyor. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:36
Beşiktaş haberleri | Domagoj Vida Saint-Etienne yolunda!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gözünü ara transfere çevirmişti. Ancak siyah beyazlılarda ocak ayında beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile anlaşma zemini arayan siyah beyazlılara, Hırvat yıldızı ile ilgili Fransa'dan kötü haber geldi.

Habere göre; mali sorunları bulunan Saint Etienne, transfer pazarındaki serbest futbolcular için girişimlere başladı. Yaz transfer döneminde sadece Liverpool'dan Ignacio Ramirez'i kiralayabilen ASSE, deneyimli ve bonservissiz isimleri takıma katarak küme düşmekten kurtulmak istiyor.

Bu sezon 14 maçta yediği 28 golle savunma anlamında oldukça kötü bir grafik çizen St Etienne, Harold Moukoudi ve Saidou Sow'u ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na gönderecek. Yeşil beyazlılar bu doğrultuda Domagoj Vida'yı takibe aldı.


KARTAL BEDELSİZ GÖNDERMEK İSTEMİYOR!

2017-18 yılının devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Vida'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kartal, takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olmasına rağmen Hırvat stoperi bedelsiz bırakmak istemiyor.

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