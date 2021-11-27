Beşiktaş - Giresunspor maçı CANLI izle! BJK Giresun maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kötü gidişata son vermek istiyor. Konuk ekip Giresunspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.







BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde

📺 BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Giresunspor maçı saat 19:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ EN SON GALATASARAY'I YENDİ

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 maçta galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Hatayspor'a 1-0, Trabzon'a 2-1 ve Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

3 MAÇLIK SERİ HEDEFLENİYOR!

Beşiktaş'ta gözler Giresun, Kasımpaşa ve Kayseri ile oynayacağı maçlara çevrildi. Bu maçların ardından Fenerbahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmenin hesaplarını yapıyor.