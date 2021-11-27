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Beşiktaş - Giresunspor maçı CANLI izle! BJK Giresun maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermek istiyor. Giresunspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş-Giresunspor maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 20:49
Beşiktaş - Giresunspor maçı CANLI izle! BJK Giresun maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kötü gidişata son vermek istiyor. Konuk ekip Giresunspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.



BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde

📺 BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat 19:00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ EN SON GALATASARAY'I YENDİ
Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 maçta galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Hatayspor'a 1-0, Trabzon'a 2-1 ve Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

3 MAÇLIK SERİ HEDEFLENİYOR!
Beşiktaş'ta gözler Giresun, Kasımpaşa ve Kayseri ile oynayacağı maçlara çevrildi. Bu maçların ardından Fenerbahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmenin hesaplarını yapıyor.

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