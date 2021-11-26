Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan sözleşme uzatmaya cevap yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan sözleşme uzatmaya cevap yok!

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'a güvenirken, yönetimin gözü de Sergen Yalçın'da… Yalçın ise yaptığı son görüşmede kendisine güveni belirtmek için transfer işaret ederek, "Devre arasında ne yapmalıyız" diye soran Başkan Çebi'ye, "Avrupa kaçtı. Bu kadro lig için yeterli. Sadece oyunu toparlamak gerek. Oyuncuların performansını yukarı çıkarmam lazım" diyerek tüm sorumluluğu üstlendi. Başkan Çebi'nin, "Sözleşme uzatalım, tüm futbolcular tek patronun sen olduğunu anlasın" önerisine Yalçın'ın ise, "Bugün beni tribüne çağıranlar yarın 'git' derse olmaz" diyerek sözleşme yenileme teklifinin şimdilik rafa kaldırılmasını istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan sözleşme uzatmaya cevap yok!

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'a güvenirken, yönetimin gözü de Sergen Yalçın'da… Yalçın ise yaptığı son görüşmede kendisine güveni belirtmek için transfer işaret ederek, "Devre arasında ne yapmalıyız" diye soran Başkan Çebi'ye, "Avrupa kaçtı. Bu kadro lig için yeterli. Sadece oyunu toparlamak gerek. Oyuncuların performansını yukarı çıkarmam lazım" diyerek tüm sorumluluğu üstlendi. Başkan Çebi'nin, "Sözleşme uzatalım, tüm futbolcular tek patronun sen olduğunu anlasın" önerisine Yalçın'ın ise, "Bugün beni tribüne çağıranlar yarın 'git' derse olmaz" diyerek sözleşme yenileme teklifinin şimdilik rafa kaldırılmasını istedi.

DİĞER
Avrupa Ligi D grubu'nda Fenerbahçe puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? 2021 (UEFA Avrupa Ligi D grubu) Fenerbahçe puan durumu ve sıralaması son durum!
Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor