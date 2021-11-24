Beşiktaş Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın'dan yıldız isme eleştiri! "Performansından memnun değilim"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Ajax'ı konuk etti. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Yalçın, Şampiyonlar Ligi serüvenlerinin arzu ettikleri gibi geçmediğini belirtti. Öte yandan Sergen Yalçın, Alex Teixeira'nın performansından memnun olmadığını ifade etti. İşte o sözler...



İşte o açıklamalar...

"Bence iyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte oyuncuların öz verili şekilde mücadele etmesi iyi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik ama pozisyonları gole çeviremedik. İyi bir takımla oynadık."

"Onlar geldiklerini buldular. Biz 2'yi bulsak belki oyunu koparabilirdik ama bu seviyede böyle oluyor biraz. Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Bu defteri bu sezon kapatıyoruz. Lige dönüp, orada kazanmanın yollarını arayacağız. Taraftarın desteğini inşallah geri çevirmeyeceğiz."

"Yakaladığımız 1-2 pozisyon, %100'ün üstündeydi, kalemize gelenler gol oluyor, şanssızlık da vardı üstümüzde. Ligde ayağa kalkma zamanı artık. İnşallah bu hafta geri dönüşe başlarız.""

ALEX TEIXEIRA'NIN PERFORMANSI?

"Yeterli değil, memnun değiliz. Teixeira'dan çok daha farklı beklentiler içinde olmalıyız, özel bir oyuncu. Uzun süre Çin'de oynadı, kolay değil. Onun da toparlanıp, oyunun içine girmesi lazım. Belki ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir."